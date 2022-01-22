Gaziantep’te vatandaş belediyelere kızdı, Vali Gül tepkiyi göğüsledi

Gaziantep'te aralıksız olarak yağan kar nedeniyle hayatın adeta felce uğramasının sorumlusu olarak gösterilerek, vatandaşların yoğun eleştirilerine maruz kalan belediyelere Vali Davut Gül adeta siper olarak, "Bu şehirde bir kişinin suratı asılsa bunun sorumlusu benim" dedi.

Ahmet KAYA

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Dün gece AFAD Merkezi’nde saat 22:00’ye kadar süren Kriz Koordinasyon Merkezi Değerlendirme Toplantısı’nda kentte hayatı felç eden kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, kar ile mücadele kapsamında 6 bin 902 araç, 13 bin 372 aracın kurtarıldığını, bu sırada 60 bin 200 vatandaşa kumanya dağıtılıp, 2 bin 286 kişiye sağlık yardımı ulaştırıldığını açıkladı.

“KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK”

Kar yağışından etkilenen işyerlerini ziyaret eden Vali Gül, yağış öncesinde gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın durması ve diğer sıkıntılarla ilgili olarak belediyelerin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Bu şehirde bir kişinin suratı asılsa bunun sorumlusu benim. Herkesin mutlu olmasını isterim. Ancak, bazen şartlardan bağlı olarak aksamalar yaşanabiliyor. Ben Erzurumluyum. 8 ay yerde kar olur. Sivas’ta çalıştım, 6 ay karla geçer. Beklenenin üzerinde yağan kar ve vatandaşlarımızın da buna hazırlıksız yakalanması bir takım sorunlara neden oldu.

Belediyesi, askeri, polisi, jandarması, sağlık çalışanları, karayolları, Kızılay ve AFAD görevlileri tüm şehir olarak krizi çözmek için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Herkes müsterih olsun.”

VALİ ÇAĞRI YAPTI, DOĞUM YAPACAK KADINLAR ŞEHRE GELDİ

Bu arada Vali Gül'ün doğumu yakın olanların kar yağışından etkilenmemeleri için Gaziantep'teki hastaneler ya da anlaşılan otellerde valiliğin misafiri olarak kalmaları çağrısı da karşılık buldu. Doğumu yakın olan 76 kadın hastane ve otele yerleştirildi. Vali Gül bu gelişmeyi sosyal medya hesabından, “76 hemşerimizi hastanelerimizde misafir ediyoruz. Rabbim evlatlarıyla birlikte huzurlu, hayırlı bir hayat nasip etsin” mesajıyla paylaştı.

BELEDİYEDE İKİ MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Bu arada kar yağışının üstünden üç gün geçmesine rağmen ara sokaklarda temizliğe başlanılmaması ve çöp yığılmaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Şahinbey Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürü ile müdür yardımcısı görevinden alındı. Sosyal medyadan ise, kar yağdığı gün vatandaşlarla dalga geçen bir paylaşım yaparak onları kar konusunda suçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür Aş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver'e tepkiler dinmiyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, “Vatandaş ile dalga geçen bu kişiyi koltuğunda oturtmayın” çağrısı yaptı.

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