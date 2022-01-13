Geçen yıl 7.5 milyon vatandaş hakkını aradı

Kamu Denetçiliği Kurumu verilerine göre 6 milyon 500 bini CİMER olmak üzere 7.5 milyon kişi hakkını aramak için başvuruda bulundu.

Saygı ÖZTÜRK

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç 2021 yılında 1 milyonu valiliklerde kurulan açık kapı çözüm merkezi, 6 milyon 500 bini de CİMER olmak üzere yaklaşık 7 milyon 500 bin kişinin hakkını aramak için başvuru yaptığını, şikayetlerin sosyal güvenlik, eğitim, belediyeler, cezaevleriyle ilgili yoğunlaştığını söyledi. Yargıya intikal eden konular KDK'nin çalışma alanı dışında kalıyor. Malkoç, 2021 yılında KDK'ya doğrudan başvuran şikayetçi sayısının ise 18 bin 843 olduğunu başvuruların yüzde 52 sinin sorununun dostane yollarla çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

KATKIDA BULUNUYORUZ

Malkoç “Verilen öneriler ile idarenin iyi işleyişine katkıda bulunuyoruz. Vatandaşın yönetime bizatihi katılmasını sağlıyoruz. Bilgilendirme büroları aracılığı ile vatandaşın sorununa çözüm buluyoruz” dedi. Malkoç, temel amaçlarının “iyi yönetim ilkesinin hakim kılınmasını sağlamak olduğunu” belirtti. Kurumun tavsiye kararlarına uyum oranını yüzde 80 olduğunu vurgulayan Malkoç “Kamuoyunda çok tartışılan liyakat konusunda bir çalışma yapıp yapmadıkları” sorusuna “Her toplumda bu konuda bir tartışma elbette vardır. Halkın kamuda liyakat talebi olur. Bunu toplum olarak talep etmeliyiz. Bu konuda hepimize görev düşüyor” karşılığını verdi.