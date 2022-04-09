‘Geçim derdi yok’ diyen tarım bakanına sert tepki

CHP heyetinin Ankara'da ziyaret ettiği işçi kadınlar, Tarım ve Orman Bakanının "Türkiye'de hiç kimsenin geçim derdi yok" sözlerine tepki göstererek, "Onlara göre her şey güllük gülistanlık. Markete gidiyoruz hiçbir şey alamıyoruz" dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kahramankazan İlçe Başkanı Hasan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu üyeleri Kahramankazan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

KADIN İŞÇİ DERT YANDI

CHP heyetine dert yanan kadın işçi, “Gecenin ikisinde çalışmaya başlıyoruz, oruç tutuyoruz, dilimiz damağımız kurudu. Günlük yevmiyeyle bir yağ bile alamıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ortamı düzeltmesini bekliyoruz” dedi.

BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Tarım ve Orman Bakanının “Türkiye’de hiç kimsenin geçim derdi yok” sözlerine tepki gösteren işçi kadın, “Onların maaşıyla bizim maaşımız bir olmadığı için…Onlara göre her şey güllük gülistanlık. Markete gidiyoruz hiçbir şey alamıyoruz. Herkes avaz avaz bağırıyor, kimsenin sesi duyulmuyor” ifadelerini kullandı.

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