‘Geçinemiyoruz’ diyen emekçiler bordro yaktı

Eskişehir'de KESK üyeleri yaptıkları eylemle, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

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KESK’e bağlı kamu emekçileri Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı girişinde gerçekleştirdikleri eylemle, iğneden ipliğe gelen zamlar nedeniyle geçinemediklerini belirterek bordro yaktı.

ARTIK YETER GEÇİNEMİYORUZ!

Yediler Parkı’nda yapılan eyleme katılanlar ‘Geçinemiyoruz. Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz’ yazılı pankart açarak, ‘İşte sendika, işte KESK’, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘Sermayeye değil emekçiye bütçe’, ”asgari değil insanca yaşam’, ‘Ücretler artsın zamlar geri alınsın’ şeklinde sloganlar attı. Eskişehir KESK Dönem Sözcüsü Faik Alkan, kamu emekçilerinin Cumhuriyet tarihinin en kötü sosyo ekonomik sürecini, Türkiye emekçileri ile birlikte yaşadığını söyledi.

Alkan, “TÜİK’ in inandırıcı olmayan rakamları bile son 19 yılın en yüksek enflasyonunu gösteriyor. Ancak çarşıya, pazara, mutfağa yansıyan zamlar yaşadığımız hayat pahalılığının TÜİK enflasyonun en az iki katı olduğunu gösteriyor. TUİK ne yaparsa yapsın, gerçeği gizleyemez” dedi.

MAAŞIMIZI DOLARLA ALMIYORUZ

Hem açlık hem de yoksulluk sınırının son bir iki ayda yüzde 55 arttığını ifade eden Alkan, “Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 13 bin TL'yi, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 5 bin TL'yi aştı. Halkın cebinden alınıp piyasaya sürülen milyarca dolarla döviz kuru 3-4 puan düşürüldü. Buna rağmen yılın başında 7,40 TL olan dolar kuru 13 TL üzerinde kalmaya devam etti. Maaşımızı dolarla almıyoruz ama tükettiğimiz her şey döviz fiyatlarına göre artıyor. Üstelik kurdaki kısmi düşüşe rağmen başta akaryakıt ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe zam sağanağı devam ediyor” şeklinde konuştu.

ARTIK YETER DİYORUZ!

Bu karanlık tabloda ‘Geçinemiyoruz, nefes alamıyoruz’ diyen Alkan şöyle konuştu:

* Geçen yıldan aldığımız enflasyon farkını zam diye sunanlara sesimizi yükseltmek zorundayız.

* Gerçekte verilen yüzde 2.5 zammı bile bu ay ki maaşlara yansıtamayanlara karşı çalışan ve emekli olan 16 milyonluk kamu emekçileri olarak sesimizi yükseltmeliyiz.

*Bize 6 ay sonrası için vaatte bulunan siyasal iktidara inancımız kalmadı. Gittikçe ağırlaşan koşullarda bırakalım 6 ay sonrasını yarın nasıl bir ülkeye uyanacağımızı biz bilmiyoruz. Sizlerin hayal satıcılığına inancımız kalmadı.

BORDRO YAKTILAR

Basın açıklamasına katılan KESK üyeleri açıklamanın ardından yanında getirdikleri bordroları yakarak maaş zammını protesto etti.

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