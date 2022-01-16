‘Geçinemiyoruz’ pankartına 18 bin lira para cezası

Eskişehir Halkevi, artan hayat pahalılığını protesto için 2 Eylül Caddesi'nde bulunan binaya asılan ve 'halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği' gerekçesiyle valilik kararı ile kaldırılan 'Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın' pankartı tekrar asıldı. Pankartın tekrar asılması nedeniyle Halkevi'ne, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yasada belirlenen en üst sınırdan 18 bin lira idari para cezası tebliğ edildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Halkevi, artan hayat pahalılığı ve arka arkaya gelen zamlar nedeniyle 2 Eylül Caddesi’nde bulunan binaya ‘Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın’ pankartı astı. Asılan pankartı gece yarısı emniyet güçleri söktü. Halkevi’ne tekrar ‘Geçinemiyoruz’ pankartı asması nedeniyle 18 bin lira para cezası kesildi.

EMNİYET KALDIRDI, HALKEVİ ÜYELERİ ASTI

Eskişehir Halkevi’nin geçtiğimiz gün şube binasına astığı “Geçinemiyoruz, Zamlar Geri Alınsın” pankartı valilik tarafından suç sayıldı. Halkevleri’nin ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz ve temel tüketim maddelerine gelen zamlar karşısında başlattığı ‘Geçinemiyoruz’ kampanyası kapsamında Eskişehir Halkevleri de ‘Geçinemiyoruz, Zamlar Geri Alınsın’ pankartını şube binalarının bulunduğu binanın dış cephesine astı.

Ancak pankart asıldıktan sonra Halkevi’ne gelen emniyet güçleri, valilik genelgesini sebep göstererek asılan pankartın indirilmesini tebliğ etti.

Tebligatta, “Suç unsuru taşıdığı değerlendirildiğinden, halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurumlarını zan altında bırakabileceği ve farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebileceği” sebepleri öne sürülürken, Halkevi üyeleri ‘Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın’ yazılı pankarttan bir tane daha yaptırarak binalarına astı.

18 BİN LİRA PARA CEZASI YAZILDI

‘Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın’ yazılı pankartları polis tarafından indirilen ve Halkevi üyeleri tarafından tekrar asılması nedeniyle Halkevi üyelerine bu kez polis tarafından para ceza kesildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yasada belirlenen en üst sınırdan 18 bin lira idari para cezası tebliğ edildi.

Eskişehir Halkevi Şube Başkanı Cevat Aydemir, para cezasına tepki göstererek, “Önceki gün astığımız ‘Geçinemiyoruz. Zamlar geri alınsın’ pankartımız aynı gece emniyet güçlerince indirildi.

Dün hafta tatili olmasına rağmen Eskişehir emniyeti acele bir şekilde ve yasada belirlenen en üst sınırdan 18 bin lira idari para cezasını tebliğ etti. Bütün kesimlerin en ağır şekilde etkilendiği yüksek zamlar karşısında tepkisiz ve sessiz kalmamız isteniyor.

Aynı pankart şu an da bütün şubelerimizin duvarlarında dalgalanıyor. Eskişehir Valiliğinin genelgesi geçerliliği ve gerçekliği toplum nazarında yitirmiştir. Farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebilir cümlesi tam olarak bir ayrımcılık ifadesidir. Halk evi hukukçularımız bu konuyla ilgili yarın dava açacaklar” dedi.