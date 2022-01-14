Gelecek Partisi: Gözdağı vermek amacıyla açılan soruşturmalar hukuki zorlamalardır

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında açılan resen soruşturmaya ilişkin açıklama yapan parti yönetimi, "Gözdağı vermek amacıyla açılan soruşturmaların ve davaların hukuki zorlamalar olduğu aşikardır. Bu hukuki zorlamalar ve Sayın Selçuk Özdağ'a daha önce gerçekleştirilen fiili saldırıdan sonra tespit edilen faillerin serbest bırakılması yargının siyasallaştırılması sürecinin ve partimize karşı yürütülen baskıların açık bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

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Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu bugün özel gündemle acilen toplanarak Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen açılan soruşturmayı görüştü. Görüşmenin ardından Gelecek Partisi’nden şu açıklama yapıldı:

*Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ, 10 Ocak 2022’de, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yeniçağ Gazetesini gerçekleştirdiği ziyarette kendisine yöneltilen soruya Anayasa’nın ilgili maddesini hatırlatarak cevap vermiş ve Anayasaya aykırı bir uygulama yapıldığı takdirde buna siyasetin doğası gereği tepki gösterileceğini ifade etmiştir.

“GÖZDAĞI VERMEK AMACIYLA AÇILAN SORUŞTURMA VE DAVALAR HUKUKİ ZORLAMALARDIR”

*Parti Başkanlık Kurulu olarak, anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünü kullanan Sayın Özdağ’a tam desteğimizi kararlılıkla vurgularız. Daha önce de Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selim Temurci’ye yapıldığı gibi, gözdağı vermek amacıyla açılan soruşturmaların ve davaların hukuki zorlamalar olduğu aşikardır.

*Bu hukuki zorlamalar ve Sayın Selçuk Özdağ’a daha önce gerçekleştirilen fiili saldırıdan sonra tespit edilen faillerin serbest bırakılması yargının siyasallaştırılması sürecinin ve partimize karşı yürütülen baskıların açık bir göstergesidir.

*Bütün bu siyasi ve hukuki baskılar karşısında Gelecek Partisi olarak ülkemizde seçimlerin hukuka uygun olarak yapılması, iktidar değişiminin sandıkta gerçekleşmesi ve ifade özgürlüğünün en geniş şekilde teminat altına alınması için bundan sonra da büyük bir sorumluluk ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyumuza duyururuz.

NE DEMİŞTİ?

“YSK zamanında seçim için Erdoğan’ın başvurusunu kabul eder mi?” sorusuna Özdağ, “Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK’nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, ‘İşte Anayasayı çiğneyenler’ diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz” yanıtını vermişti.

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