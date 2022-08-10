Gençler ilk seçimde hackleyecek

DP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Neslihan Çevik, “17 milyon kişi devlet yardımıyla yaşıyor. Halk bunun yerli ve milli bir kriz olduğunu gayet net biliyor” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra, parti sözcülüğünü de üstlenen sosyolog Dr. Neslihan Çevik, siyaset dünyasının yeni yüzü oldu. Çevik, İslam Birliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası'nda aile, kadın, kalkınma, terörizm, gençler ve istihdam konularında çalışmalar yaptı. Arizona Üniversitesi'nde Sosyoloji ve İstatistik alanında çift ana dalda doktorasını tamamlayan Çevik, post-doktora çalışmasını Virginia Üniversitesi'nde tamamladı. Çevik, güncel siyasete dair şu değerlendirmeleri yaptı:

YÜZDE 30'LARIN ALTINDA

– Türkiye'de orta sınıf bitti. 4.3 milyon aile yani yaklaşık 17 milyon kişi devlet yardımı almadan geçinemiyor. Vatandaş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçek olmadığını, çarşıya pazara gidince net biçimde görüyor. Bunun dış güçlerle, dünyadaki krizle falan ilgisi yok, yerli ve milli bir kriz olduğunun farkında…

– En ılımlı senaryolara göre bu iktidarın oyu yüzde 30'ların da altına indi. AKP siyasi parti kulvarından koptu, halkın ve özellikle gençlerin umut gördüğü bir aktör olmaktan çıktı. Adalet sisteminden tutun, mülakat ve sınav skandallarına, ekonomik tabloya kadar, her konuda güveni sıfırladılar. Rant, hamaset, algı peşinde koştular. Türkiye'nin ve özellikle gençlerin yüzde 70'i artık yeni bir iktidar ve yeni bir Cumhurbaşkanı istiyor. İlk seçimde de bu gerçekleşecek ve iktidarı gençler hackleyecek.

ATA GÜVEN VERMELİ

Çevik politikayla birlikte, atlara karşı ilgisi ve binicilik sevdasını da sürdürüyor. Çerkes bir ailenin kızı olarak atlara küçük yaşlardan beri aşina olduğunu ve at binmeye de ABD'deki üniversite eğitimi sırasında başladığını belirten Çevik, “At binmek için önce ata güven vermek lazım, güven vermezsen ve lider olduğunu hissettirmezsen, seni üzerinden atar. Bir Çerkes atasözü, ‘Umudu olmayanın atı koşmaz' diyor. Ben de her konuda umutla ve mutlaka başarıya ulaşma inancıyla çaba gösteriyorum.”