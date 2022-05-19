Gençlerden Ata’ya saygı

Türkiye'nin 81 ilinden ve 11 ülkeden gelen gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı'nın 103. yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümünde Ankara’da ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret etti. 81 ilden ve KKTC'den gelen temsilci gençler, 11 ülkeden gelen 20 genç ve sporcularla birlikte saygı duruşunda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu satırları yazdı: 19 Mayıs tarihini gençlerimizle birlikte yine coşku ve heyecanla kutluyoruz. Biz de bugün aynı ruhla cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Daha güçlü Türkiye idealine gençlerimizle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz. Sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.