‘Genel Başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu yok’

İBB Başkanı, iktidar yanlısı medyanın ana gündemi olan CHP’de ‘adaylık krizi’ yaşandığı iddiasını böyle yalanladı.

Özlem GÜVEMLİ

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Ekrem İmamoğlu, başlıktaki mesajı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği belediye meclis üyeleri buluşmasında verdi. İmamoğlu, yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'nun da katıldığı basına kapalı toplantıda önce 31 Mart ve 23 Haziran seçim sürecinde İstanbul'da sergilenen dayanışmayı anlattı ve “Bu başarı bana değil hepimize ait. İstanbul'da başardık, Türkiye'de de başarırız” dedi.

İktidar yanlısı medyanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında bir yarış yaşandığına yönelik iddialarına ise, “Kimse beni genel başkanımla kavga ettiremez. Biz bütünüz. ‘Ben' değil ‘Biz' dediğimiz sürece başarılı olabiliriz” yanıtını verdi. İmamoğlu, bu konuyla ilgili geçen hafta da şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Türkiye'de büyük bir ahlak sorunu yaşıyoruz. Yani mesela birilerini kavga ettirmek istiyorlar. Dünyada, genel başkanımla en son kavga edecek kişiyim. Benim başarımdan en fazla gururlanacak kişi partimin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Buna bir baba oğul ilişkisi gibi deyin, geçmişten beri bir siyasi yol arkadaşı, yoldaş ilişkisi deyin, ne derseniz deyin. Hiçbirimizin kişisel egosu, kişisel bekası söz konusu değildir. Koltuk sevdası söz konusu değildir. Bu yolculukta herkes, gerekirse kapı kulu olmaya adaydır. Milli bir meseledir. Ülkemizin kurtuluş mücadelesidir.”