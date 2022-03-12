Abone Ol

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Yayınlanma: 12:55 - 12 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur” denildi. (DHA)

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan çarpıcı değerlendirme: Türkiye Lozan ve Montrö antlaşmasına sıkı sıkıya sarılmalı!.. İlginizi Çekebilir 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan çarpıcı değerlendirme: Türkiye Lozan ve Montrö antlaşmasına sıkı sıkıya sarılmalı!..

 

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Genelkurmay Genelkurmay Başkanı Lozan Rusya Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Twitter