‘Gezi Parkı’ davası başladı

İş insanı Osman Kavala’nın tek tutuklusu olduğu 52 sanıklı ‘Gezi Parkı’ davasının bugünkü duruşması başlıyor. Duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri tarafından bozulan ve Osman Kavala'nın tek tutuklusu olduğu toplamda 52 kişinin yargılandığı ‘Gezi Parkı’ davasının üçüncü duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Osman Kavala ilk duruşmada yaptığı savunmanın ardından, tutukluluk haline tepki olarak duruşmalara katılmama kararı almıştı. Kavala bugün de duruşmaya katılmayarak tepkisini sürdürdü.

Duruşma öncesi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Taksim Dayanışması adına Akif Burak Atlar okuduğu basın açıklamasında, “Gezi direnişinin Anayasal bir zeminde gerçekleştiği yargı kararlarıyla ilk kez tescil edilmesine rağmen, hukuka ve gerçeğe aykırı, tümüyle mesnetsiz iddialarla, üçüncü kez yargılanmak isteniyor. Toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direniş tarihsel ve meşru gerçeği ısrarla çarpıtılmak isteniyor.” denildi.

“TARİKATLARA KARŞI AYDINLIĞI SAVUNURKEN DE HAKLIYIZ”

Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin isimlerinin sıralandığı açıklamada, “Gezi’de özgürlükleri savunurken ne kadar haklıysak bugün Enes Kara’nın yaşama sevincini ve geleceğini çalan tarikat ve cemaat zorbalıklarının karanlığı karşısında aydınlığı savunurken o kadar haklıyız.” denildi.

Devamında şöyle denildi; “2017 yılından bu yana, somut hiçbir delil olmadığı halde siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala bir kez daha yargılanmak isteniyor. Yeryüzündeki tüm renklere sahip çıkan Gezi Direnişi'nin siyah ve beyazı olan Çarşı ailesi bir kez daha yargılanmak isteniyor. Bu beyhude çabanıza izin vermeyeceğiz. Çünkü haklıyız. Dayanışma, paylaşma, emek yargılanamaz.

“1539 GÜNDÜR SİYASİ TUTSAK, SERBEST BIRAKILMALI”

* Bu akıl ve hukuk dışı dava derhal geri çekilmeli, kurgu ithamlarla yargılanmak istenen arkadaşlarımız hakkındaki iddialar düşürülmeli, somut hiçbir delil olmadığı halde 1539 gündür siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala serbest bırakılmalıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki Gezi hep haklı. Gezi umuttur, umut yargılanamaz.

23 Aralık 2021 tarihinde Osman Kavala’nın aylık tutukluluk incelemesini dosya üzerinden değerlendiren mahkeme, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

DAVANIN TEK TUTUKLUSU OSMAN KAVALA

Osman Kavala'nın tek tutuklusu olduğu davada toplamda 52 kişinin, ‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs', ‘Anayasa’yı ihlal', ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' ‘Darbeye teşebbüs’, ‘Terör örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘Polise direnmek’ ve ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

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