Göç İdaresi, sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sene başından bugüne kadar 21 bin 87 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtilerek, "Sınır dışı edilenlerin 9 bin 654'ünü Afganistan uyruklu yabancılar, 4 bin 206'sını Pakistan uyruklu yabancılar ve 7 bin 227'sini ise diğer uyruklardan yabancılar oluşturuyor. 2022 yılı itibari sınır dışı işlemlerinde 28 charter seferi (özel uçuş) gerçekleştirilmiştir" denildi.

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Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

* Göçmen kaçakçıları kendisine yeni müşteri bulmak için sosyal medyaya başvurmaktadır. Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği algısını kamuoyunda yaymak için sıklıkla sosyal medyayı kullanan göçmen kaçakçıları düzensiz göçmenlerin ülkemize girdiğini iddia eden ve Afganistan-İran ya da Afganistan-Pakistan sınırındaki görüntüleri dolaşıma sokarak reklam yaptığı görülmektedir.

* Göçmen kaçakçıları ülkemizin düzensiz göçle mücadelesine gölge düşüren yöntemlere başvursalar da rakamlar gerçeği gözler önüne sermektedir. Sınırlarımızda sağlanan en üst düzey güvenlik önlemleri ile birlikte etkili yakalamalar, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir.

Göç İdaresi Başkanlığı ve güvenlik güçlerince 7/24 esasına göre düzensiz göçle mücadele edildiği belirtilen açıklamada, sınır güvenliğinin en üst seviyede tutularak düzensiz göçmenlerin girişinin engellendiği, yasa dışı yollardan giriş yapanların ise yakalanarak sınır dışı edildiği, ayrıca; düzensiz göçe neden olan durumların ortadan kaldırılması ve sınır dışı işlemlerinde etkinliğin artırılması amacıyla kaynak ülkelerle iş birliklerinin sürdürüldüğü aktarıldı.

“2 BİN 254 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI”

Güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmaları ile sınır güvenliğinin en üst düzeyde tutulduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

* 2021 yılında doğu illerimizde ve güney illerimizde olmak üzere toplam 451 bin 96 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 14 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 2022 yılında ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 127 bin 256 olarak kayıtlara geçmiştir.

* Düzensiz göçle mücadelede kapsamında ülke içinde alınan tedbirler ve operasyonlar sonucunda; 2022 yılında 55 bin 627 düzensiz göçmen yakalanmıştır. ‘Göçmen Kaçakçılığı’ ve ‘İnsan Ticareti’ suçları kapsamında 2022 yılında 2 bin 254 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. Ülkemizden Afganistan ve Pakistan’a charter seferleri düzenlenerek yabancıların ülkelerine geri dönüşleri sağlanmaktadır.

* 2022 yılında Afganistan’a 26 charter seferi ile 5 bin 897 ve 3 bin 752’si tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 9 bin 654 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Yine 2022 yılında Pakistan’a 2 charter seferi ile 354 ve 3 bin 852’si tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 4 bin 206 Pakistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlanmıştır.

* Bu kapsamda 2022 yılında düzenlenen charter uçuşları ile toplam 6 bin 251 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmiştir. Ülkemiz, düzensiz göçmenlerin yakalanması, izleme ve takipleri ile sınır dışı edilme işlemlerinde önemli başarılara imza atmıştır. Geri gönderme merkezi kapasitelerinin 20 bine yükseltilerek sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri işlemleri ile ülkemiz, Avrupa ülkelerini geride bırakmıştır.

* 2021 yılında 21 bin 87 düzensiz göçmen, ülkemizden sınır dışı edilmiş ve 2016 yılından bugüne sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 320 bin 172 olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkemiz düzensiz göçle mücadelesini, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji ile Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde aralıksız sürdürmeye devam etmektedir. DHA