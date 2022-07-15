Gölcük tersanesindeki usulsüzlük iddiaları Meclis’e taşındı

Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası’nın BMC- Katar ortaklığına devredilmesinin ardından şimdi de Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Gölcük Tersane Komutanlığı bünyesindeki işlerin usulsüzce özel sektöre verildiği iddia edildi.

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, “Gölcük Tersane Komutanlığı sorumluluğundaki işlerin yüzde kaçı özel sektöre verilmektedir? Tersanede çalışan işçi ve memurların kendi istekleri dışında özel iş yerlerinde çalıştırıldığı iddiaları doğru mudur? Gölcük Tersanesi'nde neler oluyor?” diye sordu.

“SIRA GÖLCÜK TERSANESİNDE Mİ?”

Harp gemilerinin inşası, bakımı ve onarımı yanında denizaltı yapımının da gerçekleştirildiği ve 4 bin 200 personelin bulunduğu sanayi kuruluşlarından Gölcük Tersane Komutanlığı'nda tersane işlerinin usülsüzce özel sektöre verildiği iddiaları Meclis gündemine taşındı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Gölcük Tersane Komutanlığı'nda yaşanan usulsüzlük iddialarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sordu. Çakırözer, “Bize ulaşan iddialara göre, Gölcük Tersanesi'nde usulsüz işler yapılıyor. Tersanenin kendi imkanları ile gerçekleştirebileceği birçok iş bazı özel şirketlere veriliyor. Hatta bu şirketlerin bazıları bu işleri doğrudan tersane içinde yapıyor. Mesela tersanede bir boya imalat fabrikası olmasına rağmen dışarıdan boya alımı yapıldığı ve eldeki boyaların da çürümeye terkedildiği iddia ediliyor. Kamunun zarara uğramasına neden olan bu usulsüzlük iddiaları hakkında kamuoyuna şeffaf bilgi verilmeli” dedi.

“GÖLCÜK TERSANESİ’NDE NELER OLUYOR?”

Arifiye'deki TSK'ya bağlı Tank Palet Fabrikası'nın AKP'ye yakın iş insanı Ethem Sancak aracılığıyla BMC-Katar ortaklığına verilmesiyle devletin yüzmilyonlarca dolar zarara uğratıldığını anımsatan Çakırözer, “Gölcük Tersanesi'nde neler oluyor? Yoksa şimdi de Gölcük'teki pahabiçilmez askeri tersanemiz birilerine ‘peşkeş' çekilecek? Bu işin sonu stratejik askeri varlıklarımızın başında gelen Gölcük Tersanesi'nin özelleştirilmesi mi olacak? Cumhuriyet Halk Partisi olarak Tank Palet Fabrikası'nda olduğu gibi yeni bir peşkes faciasının yaşanmaması için konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“23 BAŞVURU SONRASI CİMER YASAĞI”

Gölcük Tersanesi'nde çalışan askeri ve sivil 4 bin 200 personelin çalışma usullerine ilişkin de CİMER'e 23 kez başvuruda bulunulduğunu gündeme getiren Çakırözer, “Tersane personelinin resmi görevlendirmeyle dışarıda özel şirketlerde çalıştırıldığı, personelin çalışmadığı halde fazla mesai aldığı, çalışanların siyasi görüşü nedeniyle baskı, ayrımcılık ve mobinge maruz kaldığı gibi kabul edilemez iddiaları var. Ve bu iddialara ilişkin tam 23 kez CİMER başvurusu yapılmış. Ardından tersane çalışanlarının amirlerinden izin almadan CİMER başvurusu yapası yasaklanmış. Milli Savunma Bakanlığı bir an önce Gölcük Tersanesi'nde çalışma huzurunu bozan bu iddiaların üzerine gitmeli. İhmaller ortaya çıkarılarak kamuoyu aydınlatılmalı, sorumluluğu bulunanlar ortaya çıkarılmalı ve cezalandırmalıdır” açıklamalarında bulundu.

“PERSONEL RESMİ GÖREVLENDİRMEYLE ÖZEL FİRMAYA”

Çakırözer Bakan Akar'ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

* Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda çalışan kamu görevlileri ve işçiler üzerinde istekleri dışında meslek dışı çalıştırma ve dış göreve gönderme işlemi yapılmakta mıdır? Bu yönde yapılmış şikayet var mıdır? Var ise, bunlar hakkında işlem yapılmış mıdır?

* Yurtdışında kurslara görevlendirilen personelin harcırahlarının bir kısmının amirleri tarafından istendiği iddiaları hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Yurtdışı kurslara gönderilen personelin yüzde kaçı kurslarda öğrendiği işler ile ilgili görevlendirilmekte, yüzde kaçı bu görevler dışında çalıştırılmaktadır?

* Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda çalışan işçilerin resmi görev emri çıkarılarak dışarıda başka bir özel firmada çalıştırıldıkları iddiası doğru mudur? Bu konuda açılmış bir soruşturma var mıdır? Böyle bir görevlendirme varsa, bu görevlendirme kimler tarafından yapılmıştır? Görevlendirmeyi yapanlar hakkında hangi işlem yapılmıştır?

PROJELER ZAMANINDA TAMAMLANMIYOR

* Çalışanlara siyasi görüşü nedeniyle baskı yapıldığı, sağlık nedeniyle izinli çalışanların evlerinde kontrole gidilerek mobing uygulandığı, işçilere ceza niteliğinde tersane dışı görevlendirmeler yapıldığı iddiaları doğru mudur? Bu uygulamalar nedeniyle istifa eden işçiler var mıdır? Bu konuda herhangi bir şikayet ya da ihbar gelmiş midir? Geldiyse, işlem yapılmış mıdır?

* Tersanede yaşanan usulsüzlükler, baskı ve mobing sonrasında 23 kez CİMER başvurusu yapıldığı iddiaları doğru mudur? 23 başvuru sonrasında tersane çalışanlarının CİMER başvuruları yasaklanmış mıdır? Başvuruların ‘amir izni' sonrasında yapılabileceği yönünde personele uyarıda bulunulmuş mudur?

* Gölcük Tersanesinde bir denizaltı projesi kaç yılda tamamlanmaktadır? Almanya'da proje yapımı için gerçekleştirilen sürenin Türkiye'de 4 katına sürede yapıldığı iddiaları doğru mudur? Bunun gerekçesi nedir? Bu proje için kullanılması gereken malzemelerin ambarlarda çürümeye bırakıldığı doğru mudur? Bu konuda açılan bir soruşturma var mıdır?

TERSANE SORUMLULUĞUNDAKİ İŞLER ÖZEL SEKTÖRE

* Gölcük Tersane Komutanlığı sorumluluğundaki işlerin yüzde kaçı özel sektöre verilmektedir? Bu özel şirketlerin hangileri tersane içinde, hangileri dışarıdan hizmet vermektedir? Bu işlerin tersanenin kendi imkanları ve kendi çalışanlarıyla yapılıp yapılamayacağı konusunda bir fizibilite çalışması yapılmış mıdır?

* Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda boya imalat fabrikası olmasına rağmen dışarıdan boya satın alındığı ve alınan boyaların depolarda bekletilip bozulunca çöpe atıldığı ve kamu zararına sebep olunduğu iddiaları doğru mudur? Bu konuda bir şikayet gelmiş midir, soruşturma açılmış mıdır?

GİZLİ NİYET ÖZELLEŞTİRMEK Mİ?

* Denizaltı Projesi'nin de aralarında bulunduğu bazı işlerde personelin mesai dışı çalışma yapmadan fazla mesai ücreti aldığı iddiaları doğru mudur? Bu konuda yapılmış şikayet var mıdır? Varsa soruşturma açılmış mıdır?

* Gölcük Tersanesinin özelleştirilmesi gündemde midir?

* Tersane Komutanlığı'nda Plan Keşif Dizayn Baş Mühendisliği görevi kadrosuna mühendislik vasfı taşımayan isimlerin atandığı doğru mudur? Bu atama personel atama ilkelerine uygun mudur? Komutanlık bünyesinde mühendis olmadığı için mi bu atama yapılmıştır? Atama neye göre yapılmıştır?