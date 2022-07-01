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Görenler bir daha baktı: ‘Tır’büs

Üsküdar’da yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Altunizade durağında metrobüs bekleyen vatandaşlar, metrobüs yerine yolda yük dolu tırı görünce şaşkına döndü

Yayınlanma: 11:44 - 01 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Görenler bir daha baktı: ‘Tır’büs

Olay dün akşam saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi.

Yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu.

O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa tırın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Metrobüs yoluna giren tır güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna tırın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)

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