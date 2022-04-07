Görme engelli avukatı aşağıladığı iddia edilen savcı HSK’ya şikayet edildi

Görme engelli bir avukatı aşağıladığı, hakaret ettiği iddia edilen cumhuriyet savcısı, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet edildi.

Fırat FISTIK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

5 Nisan’da suç duyurusunda bulunmak üzere İstanbul Adliyesi’ne gelen avukat Mümin Özeken'in iddiasına göre bir savcı kendisine “İki tanık bulamadın mı? Körsün, okuyamazken neden hazirun (haciz işleminde alacaklı, borçlu ve icra memuru dışında bulunan üçüncü kişiler) oluşturmamakta ısrar ediyorsun?” dedi.

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi, yaşanan çirkin olay sonrası adliyede açıklama yaptı:

“Tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve ulusal normlardan açıkça anlaşılmaktadır ki, engelli bir kişi, desteğe gereksinim duymadığını belirtiyorsa o kişinin edilgenleştirilerek adeta bir nesne yerine koyularak, tanımadığı kişilerin içinde bulunduğu bir hazirun ile işlem yapmaya zorlanması hukuka aykırıdır ve bir Cumhuriyet savcısının açık olan yasa sözünü bilmemesi gibi bir durum kabul edilemez.”

YASALARA VE SÖZLEŞMELERE AYKIRI

63 yaşında görme engelli bir avukat olan Mümin Özeken'in ayrımcılığa uğradığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

– Hakimler Savcılar Kurulu Kanunu bağlamında yaptırıma tabidir ve suç oluşturur. Avukatlık mesleğinin, engelli kişilerce bağımsız biçimce yapılamayacağına ilişkin söylemler, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasamız bağlamında ayrımcılık yasasına aykırıdır.

HUKUKSUZLUĞA ŞAHİDİZ

– Yasalara açıkça aykırı olan, engelli kişinin istemi ve rızası hilafına şahit bulundurma istemini kabul etmiyoruz. Ancak kendimizden emin bir şekilde belirtiyoruz ki bugün, görme engelli bir avukatın aşağılandığına, ayrımcılığa uğradığına şahidiz. Hukuksuzluğa şahidiz. Görme engelli avukatları gerçek bir avukat gibi değerlendirmeme teşebbüsüne şahidiz.

– Meslektaşımızı aşağılayıcı muamelede bulunan cumhuriyet savcısını Hakim Savcılar Kurulu'na şikayet ettiğimizi, olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygı ve kararlılıkla bildiririz.

İlginizi Çekebilir 'Ben neden tecavüze uğramıyorum da sen uğruyorsun?' diyen savcıyı şikayet ettiler