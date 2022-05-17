Gri listede yer alıyordu, sınırı geçerken öldürüldü

İran’dan Van’ın Başkale ilçesine geçmeye çalışırken öldürülen dört teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın 500 bin liralık gri kategorisinde aranan Fetullah Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Terörist 10 yıldan beri Irak’ın kuzeyindeki kamplarda sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu.

Özgür CEBE

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İran'ın Salmas bölgesindeki sınır hattından Van'ın Başkale ilçesine geçmeye çalışırken 11 Mayıs'ta İran hudut birlikleri tarafından öldürülen biri kadın dört teröristten birinin İçişleri Bakanlığının beş ayrı renk kategorisindeki en çok aranan teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde aranan Rojhat Tendürek kod adlı Fetullah Yıldırım olduğu belirlendi.

Diğer üç teröristin ise Hasan Tuğrul, Şehriban Angi ve Murat Edis oldukları tespit edildi. Gri listede aranan terörist Fetullah Yıldırım 10 yıldan beri terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki askeri kamplarında sorumlu düzeyde terörist faaliyetlerde bulunuyordu.

Terör örgütünün sözde özel güç yapılanmasında suikast ve sabotajcı olduğu tespit edilen Yıldırım ve beraberindeki terörist grubun Van Başkale üzerinden Ağrı Dağı Çemçe-Madur bölgesine geçerek burada güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edildi.

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