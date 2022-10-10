GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

GSB personel alımı ile Bakanlığa bağlı yurtlar için 1200 yönetim personeli alınacağını açıkladı. GSB personel alımı başvurusu 10-14 Ekim tarihleri arasında kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. GSB personel alımı başvurusu yapılabilmek için adayların 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olması gerekiyor.

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GSB bağlı yurtlara 1200 kişilik personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. 2020 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu personel alımı için başvuruların 10-14 Ekim tarihleri arasında https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.