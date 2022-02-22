Gülistan Doku’nun ailesi Meclis’te

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, kızları için TBMM'de siyasi parti temsilcileriyle görüştü.

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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan ailesinin ihbarı üzerine yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku’dan ize rastlanılmadı. Gülistan’ın annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku, TBMM’de siyasi parti temsilcileriyle görüştü.

Aygül Doku, HDP grup toplantısında kürsüye çıkarak, kız kardeşinden 781 gündür haber alamadıkları söyleyip, “Gülistan’ın eve gelmesini beklerken bu karanlığı bize yaşatanları lanetliyorum. Biz, Gülistan Doku’yu bulmadan bize karanlığı yaşatanlar adalet önünde hesap vermeden teslim olmayacağız” dedi.

Aygül Doku, Gülistan Doku’nun intihar ettiği iddiasının gündeme getirildiğini hatırlatarak, “Gülistan Doku intihar ettiyse savcılığın bizzat gönderdiği kriminal belgesi sonucunda suya atılan bir nesnenin olmadığı belirtiliyor. Benim tek istediğim, 21 yaşında gencecik bir kadını karanlıkta bırakmamanızdır. Herkes Gülistan’a sahip çıksın, Gülistan’ı karanlıkta bırakırsak umudumuzu tüketeceğiz. Ben bu acıya teslim olduğum gün öleceğim” diye konuştu. (DHA)

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