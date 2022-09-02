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Gülşen’in 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Ünlü şarkıcı Gülşen ile ilgili iddianame hazırlandı, 'halkı kin ve düşmanlığa' tahrik suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yayınlanma: 10:47 - 02 Eylül 2022 Güncellenme:
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Gülşen’in 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Ataşehir’de 30 Nisan 2022’de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

48 sayfalık iddianamede Gülşen hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

EV HAPSİ DE KALDIRILMADI

Ev hapsinin kaldırılması için de başvuru yapılmış ancak bu talep reddedilmişti.

Gülşen, mahkemedeki ifadede şunları söylemişti:

*Üzerime atılı suçu ve haklarımı anladım. Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim.

*Orada vermiş olduğum ifadelerimi tekrar ederim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim.

*Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum.

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