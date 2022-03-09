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Gültekin Uysal: Biraz ahlaklı olsaydınız…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözleriyle ilgili tepkisini dile getiren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Devlete yandaş doldurmasaydınız, gençlere "giderseniz gidin" demek zorunda kalmayacaktınız! Biraz ahlaklı olsaydınız, bedduaya muhatap olmayacaktınız!" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 20:33 - 09 Mart 2022 Güncellenme:
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Gültekin Uysal: Biraz ahlaklı olsaydınız…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine siyasi parti liderlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Erdoğan'ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, şu ifadeleri kullandı;

“Az yeseydiniz, millete “az yiyin” demek zorunda kalmayacaktınız! Devlete yandaş doldurmasaydınız, gençlere “giderseniz gidin” demek zorunda kalmayacaktınız! Biraz ahlaklı olsaydınız, bedduaya muhatap olmayacaktınız!”

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