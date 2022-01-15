Gültekin Uysal’dan Erdoğan’a: Menderes kim, siz kim!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Menderes kim, siz kim! Bir yanda siyaseti şerefi için yapan ve şehit edilerek şereflerin en üstüyle ödüllendirilen Menderes; diğer yanda bir yüzükle siyasete girip milyarlarca dolarlık servet sahibi olanlar!" çıkışında bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP'ye yüklenerek, “Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda Menderes'i yad etmemizin sebebi bu onurlu duruşudur. Ülkemizin kalkınmasını engelleyen zihniyet bugün de kendini belli ediyor. Ne diyorlar, ‘Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak’ diyorlar. Ey… CHP'nin atıkları biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerken çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız” ifadelerini kullandı.

GÜLTEKİN UYSAL: MENDERES KİM, SİZ KİM!

Erdoğan'ın bu sözlerine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan yanıt geldi. Sosyal medya paylaşımında “Menderes kim, siz kim!” çıkışında bulunan Uysal, “Bir yanda siyaseti şerefi için yapan ve şehit edilerek şereflerin en üstüyle ödüllendirilen Menderes; diğer yanda bir yüzükle siyasete girip milyarlarca dolarlık servet sahibi olanlar!” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ BENLİK ANADOLU'DA DAHA DA BÜYÜK BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYA”

Bugün Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için düzenlenen cenaze törenine katılan Uysal, ardından Ankara Yörük-Türkmen Çalıştayı'nın açılışına katıldı. Çalıştaya ilişkin Uysal, “Orta Asya'dan Balkanlar'a taşınan ruhun yeniden folklorik düzeyin ötesine taşınması inancımızı, milli benliğin tarih önünde Anadolu'da daha da büyük bir sınavla karşı karşıya olduğunu paylaştık” dedi.

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