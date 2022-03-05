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Gümüşhane İl Özel İdaresine ait taşınmaz kiraya verilecek

Gümüşhane'de yer alan taşınmaz Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından 5 yıllığına kiraya veriliyor.

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Gümüşhane İl Özel İdaresine ait taşınmaz kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Gümüşhane İl Özel İdaresine ait aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmaz 5 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiralaması yapılacaktır.

İhale, Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclisi Binası, İl Encümeni toplantı salonunda 15/03/2022 Salı günü İl Encümenince yapılacak.

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