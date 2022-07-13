Güneş enerji santrali inşa edilecek
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından güneş enerji santrali inşa edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İşletme Müdürlüğümüz İdari Binası çatısı ile Fidanlık Şefliği İdari Binası çatısına Güneş Enerjisi Santrali yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi 02.08.2022 11:00
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