Güneşi gören sahile akın etti, deniz keyfi erken başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç hafta süren soğuk ve yağışlı havanın ardından son iki gündür havaların aniden ısınması ile sahiller doldu taştı. Birçok kişi denizde yüzdü, piknik yapıp güneşlendi, erken gelen yaz havasının tadını çıkardı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık üç hafta süren soğuk ve yağışlı havanın ardından son iki gündür aniden 6-8 derece oranında artan hava sıcaklığı nedeniyle ilçede yaşayanlar ve az sayıdaki turistler sahillere akın etti.

KANO YAPIP DENİZE GİRDİLER GÜNEŞLENDİLER

Bodrum'un mavi bayraklı turistik plajı Ortakent yalısında onlarca kişi sahilde güneşlendi, bol bol denize girdi, bazıları ise kona yaptı saatlerce kürek çekip kış ortasında yaz aylarının tadını çıkarma fırsatı buldu.

İSTANBUL'DAKİ KAR ESARETİNDEN SONRA İYİ GELDİ

Hafta sonu tatili için İstanbul Beykoz'dan gelen 36 yaşındaki Selçuk Gözüledi, “Son haftalarda tam bir kar esareti yaşadık. İşe gidemediğimiz günler oldu. Bu hafta sonunu Bodrum'daki evimizde değerlendirelim istedik eşim ve çocuğumla geldim. Gerçekten iki gündür yazdan kalma bir hava var. Denize girdik, güneşlendik, sabahtan akşama kadar plajda oynadık” diye konuştu.

Bodrum'da önümüzdeki hafta sonuna kadar havaların 13-20 derece civarında olacağı ve güneşli günlerin devam edeceği belirtildi.