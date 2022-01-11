Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği’nden AKP’ye tepki

AKP İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın Bektaşilere yönelik hakaretine ilişkin açıklama yapan Bahçelievler Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği, "Yarın avukatlarımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağız. Alevi – Bektaşi toplumu kimliğine, inancına ve değerlerine yapılan hakaretlere bir cevap da sandıkta verecek" dedi.

Sozcu.com.tr

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İBB Meclisi'nde AKP'li üye Muhammet Kaynar, Bektaşiler hakkında hakaret etmiş, tepkiler üzerine özür dilemişti.

Bahçelievler Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Derneği tarafından dernek merkezinde, İBB Meclisi’nde Kaynar'ın sözlerine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı kurum adına Dernek Başkanı Ufuk Emre Bektaş yaptı.

“GAF DEĞİL GAFLET”

Yapılan açıklamada, “Kaynar’ın dilinden adeta çamur deryası gibi akan bu sözleri gaf olarak değil gaflet olarak yorumlamak daha doğru olacaktır. Kaynar yaptığı benzetmenin aslında ne anlama geldiğini bilecek donanıma sahip bir zattır. Onun gibi düşünenlere, Kaynar bu sözleri sarfederken arka sıralarda keyifle gülenlere Yunus’un güzel bir nefesi var; “yetmiş iki millete bir nazarda bakmayan, kırk yıl müderris olsa hakikatte asidir”” denildi.

“İBB MECLİSİ'NDE KENDİSİNİ TEŞHİR ETTİ”

Derneğin açıklaması şöyle devam etti:

“O sözler bu zihniyet tarafından ilk kez söylenmiş değil. Kapkara ve insanlıktan uzak zihin deryaları ilk kez teşhir olmuyor. Bu cesareti kimden nereden aldığını Alevi-Bektaşi toplumu biliyor ve hesap soracağı günü bekliyor. Öteki gördüğü, kendisine benzetemediği tüm kimlikleri ve inançları hor gören, şeytanlaştıran tekfir zihniyeti dün Alevilerin ibadethanesine cümbüş evi diyordu, sonraki gün Alevinin lokması yenmez diyordu bugün de İBB meclisinde kendisini teşhir etti. Aynı mecliste 2020 yılı Ocak ayında Cemevlerinin ibadethane sayılmasına dair önerinin de yine aynı zihniyet tarafından reddedildiğini unutmamak gerekir.

Alevi-Bektaşi toplumu yüzlerce yıldır yaşadıkları zulme rağmen; yolundan ve ikrarından dönmeden eşitliği ve hakikati savunmuş, mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştur. Her şeyi insanda arayan; Hakk’ı kendi özünde, kendi özünü Hakk’ta bulan anlayışla barışı, sevgiyi ve bilimi kendisine rehber edinen Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi ve düşüncesini aşağılamak tam da size yakışandır.

“NEFRET DİLİNİZE VURDU”

İnsan-Tanrı-Doğa sevgisine dayanan Hacı Bektaş Veli Felsefesini doğru biçimde anladığınız, doğru bir okuma yaptığınız zaman göreceksiniz ki; bu felsefe özünde hakikati, adaleti, insan haklarını ve toplumsal eşitliği barındırır.

2021 yılı UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmiş ve uluslararası düzeyde anmalar, etkinlikler, programlar yapılmıştır. Dün söyledik, bugün de söylüyoruz; Gaziantep’te cemevi açılışı yapıyorsunuz, bakanlık düzeyinde kurumlara danışmanlarınızı gönderip taleplerini soruyorsunuz ama 2021 yılını geride bırakalı henüz 10 gün olmuşken içinizdeki nefret bir kez daha dilinize vurdu.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Tepkimiz yalnızca bu basın açıklamasıyla sınırlı olmayacak. Her ne kadar yaptığımız suç duyuruları takipsizlikten geri dönse de biz bunun hukuki olarak da takibini yapacağız. Yarın avukatlarımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağız.

Yeterli mi? Elbette değil. Alevi – Bektaşi toplumu kimliğine, inancına ve değerlerine yapılan hakaretlere bir cevap da sandıkta verecek.”

NE OLMUŞTU?

AKP İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar’ın Bektaşiler hakkındaki hakareti büyük tepki çekti. Kaynar, konuşmasında “Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar” dedi. Kaynar’ın konuşmasını sosyal medyadan paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi'nde vücut buldu” dedi.

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