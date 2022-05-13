Hafta sonu yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre cumartesi günü Ege'de kendini gösterecek olan yağışlı hava pazar günü tüm yurdu saracak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Verilere göre bugün ülkenin büyük kısmında güneşli bir hava hakim olacak. Yarın Ege Bölgesi’nde kendini göstermeye başlayacak olan yağışlı hava, hafta sonu tüm yurda yayılacak. Hava sıcaklıklarında büyük bir değişim yaşanmayacak.

YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa’nın doğusu, Afyonkarahisar ve Burdur’un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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