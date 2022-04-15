Hafta sonuna dikkat… Yağışlar dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugün ve yarın yurtta önemli bir yağış beklenmezken hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak. Pazar günü ise yurda yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün sadece Karadeniz’in doğusunda yerel yağışlar beklenirken yarın yurdun çok büyük bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Pazar günü ise Türkiye’ye yeni bir yağışı hava dalgası giriş yapacak ve hafta başından itibaren sıcaklıklar düşüşe geçecek.

ÇIĞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas’ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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