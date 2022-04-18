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Hakkari kırsalında araziye tuzaklanmış EYP imha edildi

Hakkari kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcı, olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.

Yayınlanma: 12:52 - 18 Nisan 2022 Güncellenme:
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İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik 654 personelin katılımı ile operasyon düzenledi.

‘Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2’ adı verilen operasyon kapsamında Kavaklı Köyü kırsalında arazide arama yapıldı. Aramada teröristlerce tuzaklanmış EYP tespit edildi. Patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor. (DHA)

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