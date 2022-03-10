Halkın yüzde 54’ü ‘Erdoğan’a asla oy vermem’ diyor

27 ilde yapılan anketin sonuçları çarpıcı. Vatandaşların yüzde 53’ü erken seçim istiyor. Seçmenlerin yüzde 60’ı ise “Parlamenter sisteme geri dönülmeli” diyor.

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Yöneylem Araştırma 3-6 Mart tarihleri arasında yaptığı Türkiye'nin Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 27 ilde yapılan ankette seçmenlere “Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?” “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli”, “Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” gibi başlıklar altında sorular soruldu.

Araştırmanın ilk ayağında katılımcılara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Erdoğan'a oy verir misiniz” sorusu yöneltildi. Yüzde 54 “Asla oy vermem” dedi. “Kesinlikle oy veririm” diyenler ise yüzde 34 olarak belirlendi. “Oy kullanmam” diyen katılımcılar ise yüzde 1.9'luk dilimde kaldı. Kararsızlar yüzde 10.1 olarak kayıtlara geçti. Ankete göre bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa partilerin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise şöyle: AKP yüzde 32.0. CHP yüzde 30.3, HDP yüzde 9.8, MHP yüzde 6.9, İYİ Parti yüzde 12.9, Saadet yüzde 1.0, Gelecek Partisi yüzde 0.4, Deva Partisi ise yüzde 2.8.

“Hangi İttifaka oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevapta Millet İttifakı 4 puan önde. Vatandaşların yüzde 38.1'i Millet İttifakı derken, yüzde 34.2 Cumhur İttifakı'na oy vereceğini açıkladı. İttifaklar dışında partilerden birine oy vereceklerin oranı ise yüzde 16.

Yöneylem'in anketinde seçim tartışmaları da soruldu. “Erken seçim yapılsın” diyenlerin oranı yüzde 53.2 olarak ölçüldü. Ankete katılanların yüzde 60'ı parlamenter sisteme dönülmesi istedi. Mevcut sisteme destek verenlerin oranı yüzde 32'de kaldı. “Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna, katılanların yüzde 38.6 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 40.1 ise Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verdi. Rakip Ekrem İmamoğlu olursa, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 37.6'ya gerilerken, muhalefetin adayına verilecek destek yüzde 49.6'a yükseldi.

ÇÖZÜLMESİ İSTENEN ACİL SORUN EKONOMİK KRİZ VE PAHALILIK

Yöneylem'in anketine göre “Türkiye'nin acilen çözülmesi gereken sorunu” ekonomik kriz. Vatandaşların yüzde 66.1'i ülkenin ilk sorununu ekonomik kriz olarak cevaplandırırken, yüzde 29.1 ikinci sıraya “enflasyon hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını” koydu. Ülkenin çözülmesi gereken sorunlarından birinin “adaletsizlik” olduğunu söyleyenlerin oranı ise 11.2. Hemen arkasından ise yüzde 10.6 ile işsizlik sorunu geliyor. “Eğitim sistemindeki sorunlar hemen çözülmeli” diyenlerin oranı ise 8.4. Elektrik/doğalgaz gibi faturaları acilen çözülmesi gereken sorunlar arasında görenler ise yüzde 5.3. “Türkiye nasıl yönetiliyor?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 55.5'i “Kötü yönetiliyor” yüzde 24.5'i “İyi yönetilmiyor” yüzde 18.6'sı “Ne iyi ne kötü yönetiliyor” cevabını verdi. Rusya Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 80.3. Bir etkisinin olmayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 5.6.