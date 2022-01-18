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Hamile hemşireyi darbeden iki kişi tutuklandı

Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.’yi darp ettikleri iddia edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yayınlanma: 16:51 - 18 Ocak 2022 Güncellenme:
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Hamile hemşireyi darbeden iki kişi tutuklandı

Olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 4 hasta yakını, hastalarıyla ilgilenmediğini öne sürdükleri 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.'yi darbetti. 2 aylık hamile olan  Gülhan D. saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. bugün yakalanarak adliyeye sevk edilirken, Aycan K. ile Nurcan K.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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