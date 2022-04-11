Hamilelere idari izin kalktı mı? Genelge kalktı, idari izini sona erdi…

Corona virüs salgını nedeniyle yürürlüğe koyulan önlemleri içeren Haziran 2021 tarihli Covid-19 salgınında normalleşme tedbirleri ile ilgili genelge yürürlükten kaldırıldı. Genelge içerisinde yer alan "Hamilelere idari izin" devam ediyor mu merak konusu oldu. Genelgenin kaldırılmasıyla hamilelere idari izin süreci de kalktı.

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Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun alacağı tedbirler uygulanacak.

NORMALLEŞME TEDBİRLERİ GENELGESİ KALDIRILDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ‘Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelgeye göre, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı. Yayımlanan genelge ile salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği aktarıldı. (DHA)

HAMİLELERE İDARİ İZİN KALKTI MI?

Corona virüs tedbirleri kapsamında hamilelere idari izin verilebileceğine yönelik kararların alındığı genelge kaldırıldı.

9 Nisan 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete kararına göre; Hamilelere idari izin süreci sona erdi.