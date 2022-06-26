Hapisteki komutanların en genci 105 yaşındayken tahliye olacak!

28 Şubat Davası’ndan müebbet hapis cezasına çarptırılan, yaşları 75 ile 91 arasında değişen komutanların umudu AYM’nin hak ihlali belirleyip, yargılamanın yeniden yapılmasında.

Saygı ÖZTÜRK

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28 Şubat 1997 tarihinde iş başında olan REFAHYOL Koalisyon Hükümeti'nin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın 2011 yılında vefatının ardından Ankara C. Savcısı Mustafa Bilgili, MGK Kararlarını ve koalisyon hükümetinin istifasını bir “askerî darbe” olarak tanımlayıp soruşturma başlattı. 12 Nisan 2012 tarihinde başlayan gözaltı ve tutuklamalar, 12 dalga halinde sürdü. Davada 1'i sivil 103 kişi sanık yapıldı. Sanıklardan emekli olanlardan 76'sı Sincan 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne, muvazzaf askerler ise Mamak Askerî Cezaevi'ne konuldu.

106 CELSELİK DAVA

Savcı Mustafa Bilgili, ilk tutuklamalardan 13.5 ay sonra davanın “İddianame”sini tamamladı. 21 Mayıs 2013'de Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) dava açtı. İlk duruşma 2 Eylül 2013'de başladı. 13 Nisan 2018'e kadar toplam 106 celse sürdü. 3 kez mahkeme başkanı, 3 kez de savcı değişti. Dava da 5. ACM'ye devredildi. 13 Nisan 2018'de 21 sanık hakkında müebbet, 10 sanık hakkında zaman aşımından beraat, 68 sanık hakkında da beraat kararı verilmesine hükmedildi. Dosya, İstinaf Mahkemesi olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargılama sürecinde sanıklardan aralarında Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın da bulunduğu, 10 emekli asker davanın sonucunu göremeden vefat etti. Karardan sonra emekli Korg. Metin Yavuz Yalçın da hayatını kaybetti. İstinaftan sonra dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 30 Haziran 2021 tarihli kararı ile 5'i Orgeneral, 5'i Korgeneral / Koramiral, 3'ü Tümgeneral ve 1'i de Tuğgeneral rütbesinde emekli 14 sanığı ömür boyu hapse çarptırdı. 16 kişinin de yeniden yargılanmasına hükmedildi. 14 generalin rütbeleri alındı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 emekli general ve amiralin bilhakkın tahliye tarihi 36 yıl üzerinden hesaplandı. Koşullu salıvermeden dolayı cezalarda 6 yıl indirim yapılıyor ve cezaevinde geçen süre 30 yıl oluyor. İnfaz Yasası'nda Cumhurbaşkanının hastalık ya da kocalık nedeniyle hükümlüyü affetme yetkisi bulunuyor. Bunun için Adli Tıp Kurulu raporu gerekiyor. En erken tahliye

15 Mart 2050 tarihinde. Ayrı bir düzenleme yapılmazsa yaşı en küçük olan 105, en yaşlısı ise 121 yaşında tahliye edilecek.

AVUKATLAR NE İSTİYOR?

YARGILAMADA hak ihlali yapıldığın öne süren avukatlar, Anayasa Mahkemesi'ne başvurup yargılamanın yeniden yapılmasını istedi. Ancak 10 aydır bu konuda bir karar verilmedi. Cezaevindeki komutanların yaşa bağlı olarak kalp, tansiyon, şeker, göz, prostat, parkinson, demans, kilo kaybı gibi sağlık sorunları bulunuyor. Hükümlü avukatlarından Aykanat Kaçmaz, “Cezaevi koşullarının hükümlü hayatlarına , yaşam hakkına olumsuz etkileri dikkate alınarak Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar en azından infazın ertelenmesini talep ediyoruz” Ev hapsi, cezasın uygulanabilmesi için cezanın 5 yılın altında olması gerekiyor. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verilen hapis cezası 5 yılın altındaydı. O yüzden cezası Adli Tıp Raporuna dayanarak ev hapsine çevrilmişti. Emekli komutanların cezalarının ev hapsine çevrilmesi mevcut İnfaz Yasasına göre mümkün değil.

Yaşları gereği sağlık sorunları olan emekli komutanlar:

■ Emekli Tümgeneral Kenan Deniz (75): Parkinson, Alzheimer, cilt kanseri (GATA'da iki ameliyat), Troid nodülü var. Yakından takip edilmesi gerekiyor. Dolaşım bozukluğu, kalp ve tansiyon, bayılma, uzun süreli bilinç kaybı ve spazmlar, gözlerde katarak ve görme bozukluğu, Akdeniz anemisi, kasık fıtığı.

■ Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77): Göz rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta ameliyat oldu. Yüksek tansiyon, glokom, böbrek rahatsızlığından 4 ameliyat oldu. Tip 2 şeker hastası.

■ Emekli Korgeneral Yıldırım Türker (82): Kalp ve prostat hastası.

■ Emekli Orgeneral Fevzi Türkeri (82): Şeker, tansiyon rahatsızlıklarının yanı

sıra kalp, bel fıtığı, safrakesesi, katarak ameliyatı oldu.

■ Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç (82): Denge bozukluğu göz rahatsızlığının yanı sıra şeker ve kalp hastası. Sık sık yere düşüyor.

■ Emekli Orgeneral Çetin Doğan (83): 5 damarı by-passlı, daha sonra tıkanan iki damarına stent takıldı. Prostat kanseri, bel fıtığı ameliyatı oldu, omurlarına platin takılı. Yüksek tansiyon, diyabet hastası.

■ Emekli Korgeneral Çetin Saner (84): Bel rahatsızlığı nedeniyle pantolonunu, ayakkabısını bile giyemiyor.

■ Emekli Orgeneral Çevik Bir (84): İleri derecede Demans nedeniyle yemek yemiyor, nerede olduğunu bilmiyor, merdiven çıkamadığı için yatağı alt kata indirildi.

■ Emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi (91): Yaşa bağlı sağlık sorunları var. Şeker ve tansiyon hastası, hafıza kaybı da yaşıyor. Yürümekte zorluk çekiyor.

■ Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78): 2019'da kalbinin 5 damarı değişti. Diyabet hastası. Bel fıtığı, göz tansiyonu.

■ Emekli Korgeneral Vural Avar (85): Demans başlangıcı var.