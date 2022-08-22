“Haşemayla havuza giremezsin” davası

İzmir'in Dikili ilçesinde geçen yıl haşemayla havuza girmek isteyen kadını engelleyen site yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Site yöneticilerinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Olay, 3 Ağustos 2021 günü Dikili’deki Doktorlar ve İşadamları Sitesi’nde meydana geldi. Sitenin kullanımına açık olan havuza haşemayla girmek isteyen Tuğçe Çetin, site yönetimi tarafından engellendi. Haşemayla havuza girmenin site yönetim tarafından alınan kararla yasaklandığını ileri süren kişiler, yasakların yazılı olduğu tabelayı gösterdi.

Yaşanan olayın ardından sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçen Tuğçe Çetin ve eşi Harun Çetin, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak site yönetim kurulu üyeleri hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla şikayetçi oldu.

İddianamenin Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabulünün ardından, şüpheliler H.G., M.D. ve İ.Y. hakkında, “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, engelleme” suçlamasıyla hakim karşısına çıkacaklar. Üç şüphelinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. (İHA)

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