Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü 24 taşınmazı kiraya veriyor

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü 24 adet Vakıf taşınmazını kiraya verecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Altınözü, Belen, Kırıkhan, Samandağ, Antakya, Defne, İskenderun, ve Arsuz’da bulunan 24 adet Vakıf taşınmazını kiraya verecek. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 12 Eylül 2022 tarihinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 4. kat ihale salonunda yapılacak.

Vakıf taşınmazlar muhammen bedeller üzerinden ihale edilerek 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacak. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedellerine, sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılabilecek.

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