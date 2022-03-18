Hatay Valiliği, Başkan Lütfü Savaş hakkında suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili sözleri nedeniyle Hatay Valiliğince suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

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İsmail Çataklı, suç duyurusuna Lütfü Savaş’ın Hatay’da Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili sözlerinin gerekçe gösterileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamasını akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yapan Çataklı, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay'da doğan 4 çocuktan 3’ünün Suriyeli olduğu” şeklinde açıkça yalan söyleyerek Milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı %8, Hatay'da ise 4'te 1'dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var. Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her 2 kişiden biri Suriyeli. Hatay’daki doğumların yüzde 75’ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Yeni doğan her 4 çocuktan 3’ü Suriyeli. Savaş psikolojisi hormonları bozmuş. 11 ayda doğum yapan, 6 yılda 6 çocuk yapan Suriyeli kadınlar var. Çoğunun 3-4 eşi var ve hepsi de çok çocuk yapıyor. Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez. Böyle giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday olsalar rahatça kazanırlar” demişti.

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