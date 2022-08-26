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Hatay’da 500 bin dolar istedikleri kişiyi 7 gün rehin tutan 4 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 7 gündür rehin tuttukları kişiden 500 bin dolar istedikleri belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

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Hatay’da 500 bin dolar istedikleri kişiyi 7 gün rehin tutan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisinden 500 bin dolar istenen bir kişinin Odabaşı Mahallesi’nde alıkonulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek 7 gündür rehin tutulduğu belirlenen kişiyi kurtardı.

Zanlılar G.D, Y.B, Ö.K. ve U.S. gözaltına alındı, adreste ruhsatsız 4 tabanca, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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