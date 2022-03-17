Hava durumu bir gecede değişecek: 5 günlük kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve küresel tahmin sistemleri tarafından yayınlanan verilere göre bugün yurda giriş yapan soğuk ve karlı hava dalgası yarından itibaren sıcaklıkların hızla düşmesiyle etkisini artıracak. İstanbul'da yarın kar bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Son yılların en sert mart ayını yaşayan Türkiye’ye bir soğuk hava dalgası daha giriş yapıyor. Tahminlere göre bugün iç ve yüksek kesimlerde kendini gösterecek olan kar yağışı yarından itibaren yurdu saracak. İstanbul’da yarından pazara kadar kar yağışı bekleniyor.

KIŞ YENİDEN YURDU SARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara’nın batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, bu gece saatlerinde Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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