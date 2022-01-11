Hava durumuna dikkat: İstanbul için kar yağışı uyarısı…

İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi perşembe gününden itibaren İstanbul'da kar beklendiğini duyurdu.

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İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; bölge genelinde hava sıcaklıklarının yarın (12 Ocak, Çarşamba) itibariyle hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren Trakya'dan başlayarak bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren yağışların; Bölgemizde Trakya'dan başlayarak bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul’da 12.01.2022 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

13.01.2022 Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:

Çarşamba 3/4,

Perşembe 0/2,

Cuma -1/4,

Cumartesi 1/7,

Pazar 2/7

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