Hava şartları deniz ulaşımına engel oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO seferi ve GESTAŞ'ın Bozcaada seferleri iptal oldu.

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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizinde olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada’dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli’den saat 11.00, 15.00 ve 19.00daki seferler yapılamayacak.

BUDO SEFERLERİ İPTAL OLDU

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“07.00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya).” (DHA)

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