Havalar ısınıyor, yağışlar bitmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yeni haftada yurdun büyük bölümünde kar ve yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları artışa geçecek olsa da yağışlar durmayacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji tarafından yeni haftaya dair hava durumu tahminleri yayınlandı. Tahminlere göre yağışlar bu hafta etkisini kaybetmeyecek olsa da hava sıcaklıkları hızla yükselişe geçecek. İç ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor ancak yoğun bir yağış olmayacak. İstanbul’da 3 gün boyunca yağmur beklenirken Ankara’da aralıklarla kar yağışı görülecek.

BİRÇOK ŞEHİRDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir Kar yağışının barajlara etkisi oldu mu? İşte İstanbul'da son durum