Havalar ısınıyor, yağışlar bitmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yeni haftada yurdun büyük bölümünde kar ve yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları artışa geçecek olsa da yağışlar durmayacak.
Meteoroloji tarafından yeni haftaya dair hava durumu tahminleri yayınlandı. Tahminlere göre yağışlar bu hafta etkisini kaybetmeyecek olsa da hava sıcaklıkları hızla yükselişe geçecek. İç ve yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor ancak yoğun bir yağış olmayacak. İstanbul’da 3 gün boyunca yağmur beklenirken Ankara’da aralıklarla kar yağışı görülecek.
BİRÇOK ŞEHİRDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.