Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji gün verdi
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu açıklamasına göre sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren artacak. Öte yandan Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısı verildi ve vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medyadan güncel haritayla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
“(21 – 27 Nisan 2022) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak hafta sonundan itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.”
FIRTINA UYARISI YAPILDI
Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın (Perşembe) günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.