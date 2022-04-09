Haydar adı verilen sopalar da zamlandı

Aslı beyzbol sopası olmasına rağmen Türkiye’de, trafikteki tartışmayı kavgaya dönüştürme eğilimindeki sürücülerin “ilk başvuru kaynağı” olarak kullandıkları “Haydar” adı verilen sopalar da enflasyondan nasibini aldı.

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Standart boyut

İyisi dişbudak ağacından yapılan “Haydar” sopaları, sertliği ve sağlamlığı nedeniyle tercih ediliyor.

60 santimetre uzunlukta üretilen sopalar, bu boyutlarıyla genelde saklandığı sürücü koltuğunun altına kolayca girebiliyor.

Türkiye'de sporu yaygın olmamasına ve sahasının parmakla gösterilecek kadar az olmasına rağmen, ülkemizdeki beyzbol sopası sayısının ; bu sporun anavatanı olan ABD'den daha fazla olduğu düşünülüyor.

Eskiden gizli saklı satılan “Haydar” isimli sopalar yeni fiyatlarıyla akaryakıt istasyonlarında diğer ihtiyaç malzemelerinin arasında serbestçe satılıyor.

Satıcılar, iğneden ipliğe her şeyin zamlandığı şu günlerde, torna tezgahlarında ince işçilikle üretilen Haydar’a zam gelmesinin de doğal olduğunu savunuyor.

Ceyhun ÖZGÖNÜL/ SÖZCÜ

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