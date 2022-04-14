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Hayvan otlatırken buldular! 2 kardeş yoğun bakıma kaldırıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde arazide buldukları cisimle oynayan iki kardeş meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı.

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Hayvan otlatırken buldular! 2 kardeş yoğun bakıma kaldırıldı

Mağara köyü kırsalında çobanlık yapan Sercan E. (18) ve Murat E. (17) adlı kardeşler, hayvanlarını otlattıkları esnada bir cisim buldu.

Cismi kurcalayan iki kardeş, patlama sonucu ağır yaralandı. Patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kardeş, hastanedeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı. İHA

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