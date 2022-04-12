Hayvancılıkta büyük tehlike: ‘Aşıya BVD virüsü karıştı’ iddiası

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilkbahar aylarında büyükbaş hayvanlara vurulan çiçek aşısında BDV virüsünün karıştığı iddiası krizde olan hayvancılık sektörünü büyük bir endişe soktu. Konuyu TBMM'de gündeme taşıyan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, hem hayvancılık sektörünün hem de insan sağlığının tehlikede olduğunu söyledi.

İlker KILIÇASLAN

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İlkbahar aylarında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvanlara vurulan çiçek aşısına bu yılki dönemde Bovine Viral Diarrhea(BVD) adı verilen virüsün bulaştığı iddiaları hayvancılık sektörüne endişelere sebep oldu. Zorunlu olarak vurulan çiçek aşısının içine BDV virüsü karışması sebebiyle büyükbaş hayvanlarda ölüm olaylarının yaşanmaya başladığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda kırmızı alarma geçtiği iddia edildi.

Aşılanan büyükbaş hayvanlarda ishal ve solum yetmezliği gibi şikayetlerin artması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde il müdürlüklerine yazı göndererek aşılamanın ikinci bir emre kadar durdurulduğu bilgisine ulaşıldı.

CHP'Lİ BAŞEVİRGEN KONUSU TBMM'YE TAŞIDI

Büyükbaş hayvanlarda BVD virüsü iddialarının kamuoyunda yer almasının ardından CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen konuyu TBMM'de gündeme taşıdı.

İddialarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından cevaplanmak üzere meclise soru önergesi sunduğunu dile getiren CHP'li Başevirgen, konun şuan bakanlık tarafından kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını iddia etti.

CHP'li Başevirgen, iddiaların doğru olması halinde hayvancılık sektörünün ve insan sağlığının tehlikede olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Söz konusu aşıdan dolayı aşırı derecede ishal ve solunum yetmezliğine neden olan ve acil kesilen hayvanların etleri antibiyotik tedavisi uygulanmadı ise insan sağlığı için bir tehlike yaratmıyor. Ancak antibiyotik tedavisi uygulayıp da acil kesilen hayvanların etleri insan sağlığı için büyük tehlike oluşturuyor.

Söz konusu BVD hastalığından dolayı acil kesilen hayvanlarda antibiyotik tedavisinin uygulanıp uygulanmadığının incelenmesi ve halk sağlığının korunması gerekiyor. Bu nedenle cevaplanması gereken çok soru var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yanıtlaması istemiyle soru önergemizi meclis başkanlığına sunduk. Toplum ve halk sağlığının korunması ve hayvancılıkta derin yaraların açılmaması için bu sorularımızın bir an önce yanıtlanmasını istiyoruz.”

13 MADDEDEN OLUŞAN SORU ÖNERGESİ YÖNELTTİ

CHP'li Başevirgen tarafından TBMM'ye verilen 13 maddelik soru önergesinde şu ifadeler yer aldı: “Bakanlığınız birimlerince uygulanan çiçek aşısından kaynaklı olarak vatandaşlarımızın sığırlarında anafilaktik şoklar ve ölümler oluştuğu iddiaları doğru mudur? Bu belirti ve ölümlerin nedeni bahse konu aşılarda BVD hastalığı etkeninin bulunması mıdır?

Bununla ilgili gerekli tetkik ve analizler yapılmış mıdır? Şayet yapılmış ise BVD hastalık etkeni canlı mı ölü müdür? Eğer uygulanan aşı ile hayvanlara BVD hastalığı bulaştırılmış ise bu hayvanların bertaraf edilmesi için gerekli bütçe oluşturuldu mu?

Bu nedenle damızlık vasfından çıkarılacak hayvanların yerine hayvan veya tazminat verilecek mi? Her bir hastalık için yıllar itibariyle sığır brusellasi, koyun brusellasi, kuş gribi, şap hastalığı için tazminat miktarı nedir? Aşı uygulamasına bağlı anafilaktik şoklar için yıllar itibarı ile ödenen tazminat miktarı ne kadardır?

Yapılan yönetmelik değişikliği ile bu hastalığa karşı ödenecek tazminatlar için laboratuvar analiz şartı kaldırılarak sadece veteriner hekimlerin inisiyatifine bırakılmasındaki amaç nedir? 11. Kalkınma planında belirtildiği üzere hayata geçirilmesi düşünülen veteriner tıbbi ürün kontrol merkezi yapıldı mı?

Yine 11. kalkınma planında yazılı kamu özel işbirliği aşı üretim merkezi yapıldı mı? Bahse konu aşılar tatbik edilmeden önce gerekli kontrol ve denetimlerden geçmiş midir? Bakanlıkça uygulanan bu aşıların kontrolü ve izlenmesinde bir zaaf var mıdır? Bahse konu hatalı aşıları geri çektiniz mi? İlgili aşı üretim merkezi kamuya mı özel sektöre mi aittir? Üretici firmanın adı ve unvanı nedir?

Bugüne kadar üretici firma ilgili ne gibi iş ve işlemler yapılmıştır? Veteriner tıbbi ürünler hakkında yönetmeliğin 71. Maddesi gereği Bakanlığınız tüm kitle iletişim araçlarını kullanarak kamuoyunu uyardı mı? İlgililerden hatalı ürünün kullanılmaması istendi mi? Bunula ilgili yapılması gereken duyuru sonrası 24 saat içerisinde hatalı ürünlerin kontrolü sağlandı mı?

Aşılama sonrası BVD şüpheli hayvanlar belirlenmiş midir? Bu hayvanlara uygulanan ilaçlar ilgili takip siteminden izlenmiş midir? Bu hayvanların ilaçlardan arınmadan gıda zincirine girmemesi için hangi tedbirler alınmıştır?”

CHP'li Başevirgen açıklamasının sonunda söz konusu skandal ile ilgili Türkiye genelinde şuanda ne kadar büyükbaş hayvan ölümünün yaşandığının, aşılanıp kesilen ve piyasa sürülen etlerin ne kadar sağlıklı olup-olmadığının bilenmediğini belirterek, “Şu anda Türkiye'de hem hayvancılık sektörü hem de insan sağlığı risk altında” diye konuştu.

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