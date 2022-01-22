Hayvanseverler iş makinesiyle defne tepki gösterdi, uygulama yasal çıktı

Antalya'da bazı hayvanseverler iş makinesiyle gömülen kedi ve köpeklere görünce tepki gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel uygulamanın mevzuata uygun yapıldığını belirterek, "Kimsenin belediyemizin hayvan sevgisini sorgulamamalıdır" dedi.

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Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi ormanlık alanda köpeğiyle yürüyüşe çıkan bir hayvansever, kepçenin çukur kazdığını farketti. Hayvansever kepçede iddiaya göre ölü can çekişen bir çok hayvanın olduğunu görünce cep telefonu kamerasıyla kısa bir görüntü aldı.

Bu görüntünün sosyal medya mecralarında paylaşılmasının ardından, hayvanların gömüldüğü noktaya sabah saatlerinde bir çok hayvansever geldi. Hayvanseverler, bu hayvanların usulsüz ve canlı bir şekilde gömüldüğünü ileri sürdü.



“FARKLI YANSITILMIŞ”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, haftada yaklaşık 40-50 civarında bu tarz hayvanları teslim aldıklarını kaydederek, “Arkadaşlarımız hayvanları yaşatabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii ki bunların düzenli bir şekilde defin işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bize kanunun gerektirdiği anlamda herhangi bir hastalıkları yoksa, ormanlık alanda gömülebiliyor” dedi.

Özel, “Yönetmelik ve maddesi uygun olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün öngördüğü yerlerde gömü işlemlerini yapıyoruz. Buradaki olayda ne yazık ki art niyetli bir çekim yapılarak, hayvanların gömü işlemi sırasında farklı bir olaymış gibi yansıtılıyor. Araç titrediği için hayvanlar canlıymış gibi izah edenler var. Daha çirkin ithamlarda da bulunanlar var” diye konuştu.

“HİÇ KİMSE BİZİM SEVGİMİZİ SORGULAMASIN”

Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki 3 ay içinde 2 bin hayvan kapasiteli geçici bakımevinin açılacağını dile getiren Seda Özel, “ Hiç kimse Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve veteriner işlerinin hayvan sevgisi sorgulamamalıdır. Şüpheye mahal vermemek adına konuyu biz kolluk kuvvetlerine haber verdik. Gerekli incelemelerin yapılmasını istedik. Hayvanserverlerimizi bu şekilde kışkırtan olumsuz bir olay varmış gibi tahrik etmeye çalışan ne yazık ki art niyetli kişilere karşı, belediyemizin masumiyetinin ispatlanması için gerekli girişimlerde bulunduk. Bununla ilgili olumsuz davrananlarla ilgili yasal haklarımızı arayacağız. Gerekli şikayetlerimizi gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“ÖLÜM DE VAR”

Veteriner Mehmet Kocakasap, hayvanla ilgili bir ihbar yapıldığı andan itibaren kendilerinde gerekli kayıtların oluşturulduğunun altını çizdi. Her zaman hayvanların iyileştirilmesi yönünde çaba sarfettiklerini ifade eden Kocakasap, “Ama ne yazık ki ölüm gibi bir sonuçta var. Vicdanımız yaralansa da bu var. Böyle bir durumla karşılaştığımızda yine rehberimiz hayvan koruma yasasıdır. Bakımevlerinde ölen hayvanlar gömülerek bertaraf ediliyor. Bu yasal bir işlemdir. Bizlerde bu görevi yerine getiririz. Ama bu durum bazen vatandaşımız tarafından bazen kolay anlaşılır olmuyor. Bizim bu işlemleri takip etme mecburiyetimiz var” dedi.

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