Hazine arazisindeki usulsüz talana sert tepki

Muğla'nın Bodrum ilçesinde satışı yapılan hazine arazisindeki ağaçların usulsüz kesimine CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin sert tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde 29 bin metrekarelik hazine arazisinin 252 milyon TL. ye özel bir şirkete satılmasının ardından Bodrum Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği'nden hiçbir izin alınmadan arazideki ağaçların kesilmesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in sert tepkisine neden oldu.

Girgin bugün yaptığı açıklamada şirket tarafından yapılan hukuksuz ağaç kesimine tepki göstererek “Bodrum bu sabaha sosyal medyaya düşen ağaç kesimi fotoğrafları ile uyandı. Başta Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve tüm Bodrumlular bu konuya tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıl, 12 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bodrum Bitez'deki arazi satışına tepki göstererek, özelleştirmelerden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı'na şöyle demiştim: “Bu sabah Resmî Gazete’de yayımlandı Sayın Bakan; seçim bölgemde, Bodrum Bitez’de büyük bir arazinin özelleştirilmesi haberini okuduk.

21 Mayıs'ta kurulmuş -daha bu yıl- ihaleye girmeden önce 9 Haziranda da tescil edilmiş olan bir inşaat şirketine 29 bin metrekarelik büyük bir arazi 252 milyon liraya satılmıştır. Burada ne yapılacaktır? Niçin satılmıştır? Yerel yönetimin, sivil toplum örgütlerinin ve halkın görüşü alınmış mıdır?” diye konuştu.

ŞİRKET ÖZELLEŞTİRME İDARESİNİN AÇTIĞI HUKUKSUZLUK YOLUNDAN YÜRÜYOR

Girgin ayrıca Özelleştirme İdaresi'nin, Belediye'nin hukuki itirazlarını ve devam eden hukuki süreci dikkate almadan böyle bir satış yapması ne kadar hukuksuzluksa; şirketin, Belediye'nin yürüttüğü hukuki süreci dikkate almadan ağaç katliamı yapması da o kadar hukuksuzluk olduğunu belirterek “Bu sürecin takipçisi olacağız. Belediyemizin ve Bodrumluların mücadelesini her alanda büyüteceğiz.” Sözlerini kullandı.

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