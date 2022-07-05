Hazine ve Maliye Bakanlığı 400 personel alımı gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfının 6 ve 9. kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 400 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı istihdam edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) yaptırılacak özel yarışma sınavı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sözlü sınav gerçekleştirilecek.
Adaylar ön başvurularını 8-14 Eylül tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Ön başvuru sonrası sıralamaya giren adaylar nihai başvurularını 27 Eylül – 3 Ekim arasında elektronik ortamda yapacak. Nihai başvuru tarihlerini kaçıran adaylara 11 Ekim'de geç başvuru imkanı verilecek.
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