HBYS personelinin sorunları Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kamu hastanelerinde taşeron olarak görev yapan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) çalışanlarının sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kamu hastanelerinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi çalışanı olarak görev yapan ancak kadroya alınmayan taşeron personelin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

Emir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu yazılı soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

* Taşeron yasası olarak bilinen ve 2017 Aralık'ta çıkarılan 696 sayılı KHK ile birlikte Türkiye'de kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 1 milyon çalışan kadroya alınmıştır.

* Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan ve bütün hasta bilgileri, laboratuvar, radyoloji, sistem güvenliği, veri tabanı kontrol süreci, internet güvenliğinin sağlanması, hasta bilgilerine dışarıdan müdahalenin engellenmesi, network sistemlerinin düzenli çalışmaları ‘hastane bilgi yönetim sistemi' (HBYS) personeli tarafından sağlanmaktadır.

* Hastane içerisindeki bütün bilişim altyapısını yöneten ve kendi alanında ihtisas sahibi olan on binlerce HBYS personeli, 696 sayılı KHK'ye eklenen özel bir madde ile kadro kapsamına alınmamıştır.

7/24 ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORLAR

* HBYS çalışanları, belirli sürelerde yapılan ihaleler kapsamında çalıştığından, her yenilenen ihalede 10-20 yıllık emekleri olmasına rağmen işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

* HBYS personeli; uzun yıllar boyunca aynı kurumda çalışan, izinlerini çalıştıkları kurum idarecilerinden alan, mesailerinin tamamını 7/24 esasına göre kurum menfaati için yürüten emekçilerdir.

* Uğradığı haksızlık sonrası seslerini çeşitli platformlarda duyurmaya çalışan HBYS personelinin kadroya alınacağı müjdesi, dönemin Çalışma Bakanı tarafından 10 Temmuz 2018 tarihinde canlı yayında ilan edilmiştir.

*Fakat açıklamanın üzerinden 3,5 sene geçmesine rağmen bu konuda hiçbir çalışma yürütülmemiş, resmi süreç başlatılmamıştır.

“SÖZ VERİLDİ, NEDEN BEKLETİLİYOR?”

Sağlık sistemi için hayati öneme sahip personelin mutlaka kadroya alınması gerektiğini ifade eden Emir, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e “HBYS personelinin kadroya alınması için yapılan bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışma yürütülmekte midir? Bu konuda canlı yayında söz verilmesine rağmen, halen neden beklenilmektedir?” sorularını yöneltti.

Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik sunduğu soru önergesinde ise şu soruları sordu:

*Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan kaç HBYS personeli bulunmaktadır?

*HBYS personelinin kadroya alınması için yapılan bir çalışmanız var mıdır?

*Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışma yürütülmekte midir?

*Bu konuda canlı yayında söz verilmesine rağmen, halen neden beklenilmektedir?

*Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan HBYS personeli üzerinden bağlı oldukları firmalara, 2021 yılında, toplam ne kadar komisyon ödenmiştir?

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