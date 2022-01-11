Haberler - Gündem

HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Yayınlanma: 10:04 - 11 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi

Adıyaman’da 2017’de terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Volkan Bora’nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Güzel hakkında fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM’ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. (DHA)

HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke İlginizi Çekebilir HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adalet Bakanlığı Adıyaman Ankara cep telefonu Cumhuriyet Diyarbakır HDP PKK TBMM Terör terör örgütü terörist