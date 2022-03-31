HDP’den istifa ederek parti kuran Bilgen’den çarpıcı açıklamalar

HDP’den istifa ederek Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kuran Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan’a Abdülhamit benzetmesi yapan Bilgen, “Ülke yıkılsın, ülke batsın, Erdoğan gitsin diyenler var. Ben, siyaseti böyle okumam, okuyamam. Ne pahasına olursa olsun, gitsin değil, daha iyisini seçmek şartıyla götürelim. Ben, her türlü iş birliğine açık olunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Müslüm EVCİ

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HDP'den istifa etmesinin ardından Türkiye'nin Sesi Partisi'ni (SES PARTİ) kuran Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen Kanal 42 Televizyonunda katıldığı Sümen6 programında açıklamalarda bulundu.

“HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIK OLUNMALI”

Erdoğan'a Abdulhamit benzetmesi yapan Bilgen, “Bir kısım insan şöyle bakıyor; ‘Ülke yıkılsın, ülke batsın, Erdoğan gitsin diyenler var.' Ben, siyaseti böyle okumam, okuyamam. Bunu bu ülke yaşadı. Abdülhamid giderken, Osmanlı'nın son döneminde aydınlar, Mehmet Akif, Said Nursi dahil olmak üzere, Ermeni aydınlar herkes hep birlikte şunu söylediler; ‘Abdülhamit'ten kurtulursak Osmanlı kurtulacak'. Abdülhamit'ten kurtulduk, ittihatçılar geldi. Abdülhamit sürgüne gönderiyordu, ittihatçılar infaz ediyordu. Ne pahasına olursa olsun, gitsin değil, daha iyisini seçmek şartıyla götürelim. Ben, her türlü işbirliğine açık olunması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“BİR LİDERİ DEĞİŞTİRMEKLE SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK YANLIŞ OLUR”

Her şeyin sandık başarısı olmadığını ve popülist siyaset yapılmaması gerektiğini ifade eden Bilgen şunları söyledi:

“Giden geleni aratabilir. Bunu Kılıçdaroğlu için söylemiyorum, onun aday olup olmayacağını da bilmiyorum. ‘Benim partimin oyu artsın, kaos olsun, partilerin itibarı sarsılsın bana gün doğsun' diye bir anlayış olamaz.

Burada parti çıkarından hareketle değil, bu ülkenin çıkarından hareketle bir tutum sergilemeliyiz. Biz kötü ile daha az kötü arasında bir tercihe mahkûm değiliz. Sadece bir lideri değiştirmekle ülke sorunlarının çözüleceğini düşünürseniz yanlış okuma yaparsınız. Bu coğrafya bir kere öyle bir coğrafya değil.

Ülkemizdeki devlet geleneği böyle bir gelenek değil. Türkiye'ye dair hesabı olan güçler olayları bu kadar naif ve romantik okumuyorlar. Her şey sandıktaki başarıdan ibaret değil. Biz popülist siyaset yapamayız. Ülke gerçeklerini paylaşmak zorundayız ve bu gerçekleri toplum bilmeli.

Bunun için bize güvenip oy vermeli. Ya da ben milleti kandırıp meclise 2 vekil fazla sokayım anlayışı hem ülke hem de kendimiz için kötülük olur. Burada asla bir Erdoğan güzellemesi yapma niyetiyle söylemediğimi bizi izleyenler bilirler. Ama sonuçta muhalefette Erdoğan'dan daha fazla güven verecek bir aktör çıkarsa ikinci turada kalmaz, birinci turda seçimi kazanır.”

PARTİNİN KURULUŞ DİLEKÇESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA VERİLDİ

Öte yandan Eski HDP Milletvekili Müslüm Doğan ve beraberindekiler, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na Ayhan Bilgen’in kuruculuğunu yaptığı, Türkiye’nin Sesi Partisi’nin kuruluş dilekçesini verdi.

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